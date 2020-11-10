Инцидент с российским МИ-24: Баку обещает провести тщательное расследование

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям российских военных, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-24 в небе над Арменией, вблизи границы с Азербайджаном. В Баку признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили о готовности выплатить Москве компенсацию.

Владимир Путин, президент России: "Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища, летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Виновные будут наказаны".

Вертолет был сбит девятого ноября. По словам Путина, пострадал так же летчик-оператор, штурман звена. Генеральные прокуроры России и Азербайджана в ходе телефонного разговора подтвердили намерение о взаимодействии для выяснения обстоятельств инцидента.