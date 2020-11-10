Начинается суд над "террористами с Рамблас"

Национальный суд Испании начинает разбирательство по делу о терактах в Барселоне и приморском городе Камбрильсе, жертвами которых три года тому назад стали 15 человек.

На скамье подсудимых - три человека. Мохамеду Хули Чемлалу вменяется в вину членство в террористической организации, изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Такие же обвинения предъявлены Дриссу Укабиру, брату одного из нападавших.

Кроме того, по данным следствия, именно он арендовал фургон, который использовался преступниками. В пособничестве джихадистам обвиняется и третий подсудимый. Достаточных доказательств для того, чтобы приписать всем троим прямое участие в терактах, выявлено не было.

17 августа 2017 года на знаменитом бульваре Лас Рамблас в центре столицы Каталонии автофургон врезался в толпу пешеходов на большой скорости. Погибли 14 человек.

Водитель сбежал, но через несколько дней был застрелен в в ходе полицейской операции. Пятеро его сообщников из той же ячейки были убиты полицией через несколько часов после теракта в Барселоне, когда их автомобиль протаранил людей в Камбрильсе, в результате чего погибла одна женщина.

Среди жертв терактов был и и трёхлетний Хави Мартинес. Отец мальчика говорит, что суд не принесёт ему утешения:

«Мне сейчас намного хуже, чем сразу после случившегося. Было очень тяжело, когда погиб сын, но тогда шло расследование дела. А потом стало очевидно, что поддержка семьям жертв недостаточная. Никто нам не звонил, никого это больше не интересовало. Как будто ничего и не было".

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за кровопролитие в Барселоне и Камбрильсе. Теракты разбередили старые раны в стране, в которой ещё очень болезненна память о взрывах в Мадриде в 2008 году, коогда от рук исламистов погибли 193 человека и были ранены около 2000.