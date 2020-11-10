Путин: "Мы не намерены втягиваться в изматывающую "гонку вооружений"

"Ядерная триада": стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки с баллистическими ракетами - ключевая гарантия безопасности страны и глобальной стабильности, заявил Владимир Путин, выступая перед руководством Минобороны.

“Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны”, - подчеркнул президент России.

Путин также добавил, что РФ продолжит модернизировать свои ядерные силы с учетом "современных геополитических рисков". Он отметил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах уже составляет 82%.

При этом глава государства заявил, что применение ядерного оружия - “крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности”, и пообещал, что РФ не будет втягиваться в “изматывающую гонку вооружений”. Согласно указу президента, подписанному 2 июня 2020 года, Россия может применить ядерное оружие только в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с применением обычного оружия, если “под угрозу поставлено само существование государства”.

Путин также напомнил, что до сих пор остается неизвестна судьба договора СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021. Документ был подписан в апреле 2010 года при Бараке Обаме и Дмитрие Медведеве. Вице-президентом США на той момент был новоизбранный глава Белого дома Джо Байден. Некоторые эксперты полагают, что после того, как Байден примет присягу, в вопросе продления договора могут появиться некоторые подвижки.