"Выбрасывать маски пока рано"

Врачи и эксперты приветствую новость о том, что американско-немецко-китайская вакцина от коронавируса почти готова к регистрации. Препарат фирм Pfizer, BioNTech и Fosun прошёл третью фазу испытаний. Создатели заявляют, что на следующей неделе соберут достаточно данных о результатах, чтобы передать их в регулирующее ведомство.

Эндрю Престон, университ Бата:

"Это и правда большой шаг к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни, как бы она в будущем ни выглядела, но маски выбрасывать пока ещё рано".

Создатели утверждают, что вакцину испытали более 40 тысяч человек в шести странах мира, и никаких побочных эффектов не выявлено. Вакцина, как утверждается, может на 90% снизить риск заражения коронавирусом.

Поль Дюпре, университет Питтсбурга:

"Когда вы слышите о 90%, значит ли это, что с ковидом покончено? Нет. Лучшая ли это вакцина? Нет. Даст ли эта вакцина иммунитет на всю жизнь, как прививка от кори, или хотя бы на много лет? Нет. Сейчас в нашем распоряжении результаты весьма ограниченных исследований, мы только начали успешно применять экспериментальную вакцину, отметили снижение числа заражений, но пройдёт ещё немало времени до того, как вакцина станет пригодна для десятков и сотен миллионов человек".

BioNTech собираются произвести до 50 млн доз вакцины уже в этом году и до полутора миллиардов доз в следующем.

Сейчас шесть вакцин — четыре китайских и две российских — получили разрешение на ограниченное применение. Ещё около десятка средств в других странах мира находятся на завершающих стадиях испытаний.