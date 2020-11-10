Нагорный Карабах: ввод миротворцев

Подписанный договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе называют историческим, но у сторон вооружённого конфликта отношение к нему принципиально разное.

Российский президент выразил надежду, что документ положит начало полномасштабному урегулированию многолетнего конфликта.

В Азербайджане называют случившееся своей победой.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

"Я счастлив подписать этот исторический документ. Я рад, что мы возвращаемся домой, в родной Карабах, в город Шуша, корону Карабаха, мы навсегда останемся на этой земле. После этого никто не сможет изгнать нас оттуда".

В Ереване же вспыхнули акции протеста: сотни человек захватили и разгромили здание парламента. По их мнению, премьер министр Никол Пашинян не имел права подписывать такой документ.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

"Решение было принято на основе анализа положения на фронте и советов людей, которые лучше всех знали ситуацию. Мы должны понимать, что нашей армии пришлось сражаться против террористов, второй по силе армии НАТО — Турецкой — и армии Азербайджана".

Документ предполагает, что войска пока остаются на занятых позициях, однако позже армянская сторона возвращает Азербайджану контроль над рядом районов. Стороны обменяются пленными и телами погибших, разблокируют транспортные и экономические связи региона. Беженцы будут возвращаться в свои дома под контролем Верховного Комиссара ООН.

В регионе будут размещены российские миротворцы: их переброска уже началась. Мандат выдан на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять. В Баку заявляют, что в Карабах также войдут миротворцы из Турции.