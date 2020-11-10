Нагорный Карабах: надежда на мир

В Ереване сотни человек ворвались в здание парламента Армении, разгромив залы и кабинеты чиновников. Они осуждают заключение договорённостей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и заявляют, что премьер-министр Никол Пашинян не имел права подписывать этот документ. Ситуация в центре армянской столицы остаётся напряжённой.

Утром во вторник представители армянской оппозиции заявили о намерении созвать внеочередное заседание парламента, чтобы денонсировать договор.

Соглашение о прекращении огня было подписано в понедельник президентами Азербайджана, Армении и России. В Кремле заявили, что подписание договора не связано с российским вертолётом, который над территорией Армении сбили азербайджанские войска. Сообщается, что жертвами крушения стали два человека.

Согласно документу, войска сторон останутся на занятых к этому моменту позициях, а в регион войдут российские миротворцы: их переброска уже началась. В Баку заявляют, что в Карабахе будут размещены и миротворцы из Турции.

Многие жители Азербайджана называют такой исход своей победой: тысячи человек начали празднования на улицах Баку. Накануне азербайджанским войскам удалось взять под контроль город Шуши, который азербайджанцы называют Шуша. Это стратеги чеки важный населенный пункт. Из окрестностей города бегут армянские жители.

По словам российского президента, договор о прекращении огня подразумевает, что беженцы будут возвращаться в регион под контролем верховного комиссара ООН.

Галина Полонская, Euronews:

"В Москве рассчитывают, что отправка российских миротворцев станет гарантом соблюдения режима прекращения огня, который после заключённых ранее соглашений, нарушался практически сразу же. Россия, послав в Нагорный Карабах своих миротворцев, укрепляет свои геополитические позиции на постсоветском пространстве, утверждают российские военные эксперты и это — чёткий сигнал другим игрокам, которые пытаются расширить свое влияние в регионе в ущерб интересам Москвы.