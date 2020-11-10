Первые пассажиры проехали на Hyperloop

Компания Virgin провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами на борту. Участниками эксперимента стали сотрудники компании Джош Гигель и Сара Лучиан. Их капсула пронеслась по 500-метровому участку трубы, набрала скорость до 160 км/час и плавно остановилась. Пассажиры потом сравнили ускорение с набором высоты самолётом.

"Это была наша тестовая капсула. Мы испытывали её защитную оболочку, - сказала Лучиан. - Она немного меньше, чем мы рассчитывали, и похожа на наш последний автомобиль. Джош был вторым пассажиром, и мы могли беседовать друг с другом, а также немного передвигаться по кабине. В последней версии, которую я сейчас разрабатываю вместе с некоторыми специалистами в области дизайна и транспорта, капсула сможет вместить 28 пассажиров. Всем им будет удобно вставать, передвигаться по салону, будет обеспечен доступ к багажу и так далее. Будт всё, чего мы ждём от современных видов транспорта".

Коммерческий вакуумный поезд Virgin Hyperloop планирует запустить в 2021 году. Компания уже строит десятикилометровую испытательную трассу в Западной Виргинии. Лет десять тому идею вакуумного поезда выдвинул предприниматель Илон Маск, однако не запантетовал её и предложил другим компаниям заняться разработкой нового проекта.

Создатели вакуумного поезда предполагают, что в будущем пассажиры смогут путешествовать со скоростью до 1 220 км/ час. Такая капсула будет вмещать до 28 пассажиров.