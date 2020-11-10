В Азербайджане празднуют победу

С ночи вторника, как только стало известно о достижении трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, тысячи человек вышли на улицы Баку.

Массовые манифестации в поддержку действий Азербайджана в Нагорном Карабахе прошли и во втором по величине городе Гянджа, где побывал корреспондент Euronews.

"Мой сын сейчас в Шуше, - говорит этот пожилой мужчина. - Я горжусь им и Ильхамом Алиевым! Нагорный Карабах - наш, азербайджанский. Карабах-это Азербайджан!"

"Сегодня радостный день! Мы гордимся нашими солдатами, нашим президентом, Карабах всегда был и будет нашим!" - добавляет эта девушка.

Патриотизм переполнял даже 11-летнего Шахмара: "Я учусь в шестом классе. Сегодня я узнал, что мы получили Карабах, и этот флаг навсегда останется там! Армянам пришлось подписать мир. Когда я вырасту, я тоже буду сражаться!"

Побывал корреспондент Euronews и в Мингечевире, где радости жителей тоже не было передела.

Во вторник вечером стало известно, что президенты Турции и России провели телефонные переговоры, на которых обсуждалась ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщили в канцелярии президента Эрдогана, "Турция вместе с Россией будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан на освобождённой территории".