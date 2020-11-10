Протесты в Ереване

После заключения лидерами Армении, Азербайджана и России мирного соглашения по Нагорному Карабаху, армянскую столицу Ереван охватили массовые протесты. Манифестанты считают премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем. В настоящее время здания правительства и парламента охраняется силами безопасности.

Лика Закарян Euronews, Ереван: "Напряженность в Ереване растет, поскольку армяне протестуют против решения премьер-министра дать добро на соглашение по Нагорному Карабаху. Люди здесь говорили мне о своем горе и утрате, утверждая, что не хотят принимать эту договоренность".

Говорят жители Еревана:

"Мы потеряли так много молодых людей. Это ужасно, мучительно для меня. Я склоняю голову перед тем, кто погиб. Я плачу. Я прошу прощения у всех матерей, потерявших своих детей. Я очень сожалею".

"Зная, как много у нас было погибших солдат, наших детей, чтя их память и мы не можем смириться с той мыслью, что Арцах должен быть территорией Азербайджана. Арцах это Армения. И по моему личному мнению, народ готов бороться".

После того, как информация о подписании соглашения по Карабаху была обнародована, со всех концов Еревана люди двинулись на площадь Республики к зданию правительства. Часть демонстрантов ворвалась в здание. Люди разгромили зал заседаний и кабинет премьера. Позднее демонстранты ворвались в здание парламента. Протестующие требовали отставки Пашиняна.