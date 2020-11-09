Солдат из Воронежа, застреливший сослуживцев, задержан

Под Воронежем задержан 20-летний солдат-срочник Антон Макаров, который ранним утром, вооружившись топором с пожарного щита, напал на сослуживцев в войсковой части, охраняющей военный аэродром Балтимор. Завладев их оружием, молодой человек открыл огонь. Три человека погибли, один ранен.

“9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев”, - сообщается на сайте Следственного комитета. По данным агентства “Интерфакс”, основной причиной нападения считается нервный срыв.

Через несколько часов после нападения молодого человека удалось задержать. Как сообщает редакция “Вести. Воронеж”, Макарова поймали в Землянске Семилукского района около 15:00 по местному времени. При нем нашли огнестрельное оружие, которое он забрал у убитого майора.

Военный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по двум статьям - “Убийство двух или более лиц” и “Хищение оружия”.

Макаров родом из Воронежа. Он был призван на срочную службу весной этого года. По информации агентства ТАСС, Макарова воспитывали бабушка и дедушка: после развода родителей мать уехала работать в другой регион и оставила сына им.

По данным Telegram-канала Baza, до этого Макаров два года проучился на полицейского в воронежском институте МВД. Педагоги сообщили, что молодой человек был вспыльчив и агрессивен, а однокурсники рассказали, что Макаров иногда странно себя вел и мог внезапно закричать.