Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет. В ведомстве пояснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, в то время как в Нагорном Карабахе продолжаются активные боевые столкновения.

Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты раньше не видели в районе, где произошел инцидент.

Баку принес извинения Москве за произошедшее, подчеркнул, что случившееся не было направлено против России, и выразил готовность выплатить компенсацию.

Ранее в понедельник стало известно, что российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", - сообщили в российском военном ведомстве.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что республика готова оказать России всю необходимую помощь в выяснении обстоятельств крушения.