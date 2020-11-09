Мировые лидеры с надеждой и осторожностью говорят о новой вакцине против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения называет «обнадёживающими» данные об успешных испытаниях вакцины американской Pfizer и немецкой BioNTech против COVID-19. В твиттере гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сказано, что эта и другие подобные разработки стали результатом беспрецедентного сотрудничества, призванного положить конец пандемии.

Руководитель ВОЗ говорит о надеждах, в то время как избранный президент США Джо Байден предупреждает: массовой вакцинации ещё надо будет дождаться. А до тех пор коронавирус может унести жизни десятков тысяч американцев. Байден призывает строго соблюдать санитарные меры, в частности, носить маски:

«Ясно, что эта вакцина, даже если она будет одобрена, не будет широко доступна в ближайшие месяцы. Задача, стоящая перед нами прямо сейчас, по-прежнему огромна и она становится только больше».

Действующий президент США Дональд Трамп назвал успех испытаний Pfizer и BioNTech грандиозной новостью, которая способствовала подъёму рынков.

Со сдержанным оптимизмом на новости о результатах Pfizer и BioNTech отреагировал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он сообщил, что Лондон будет ждать данных от национальных служб, и лишь после этого можно будет говорить о массовой вакцинации:

_«Мы абсолютно не можем воспринимать это сообщение как решение проблемы. И самая большая ошибка, которую мы могли бы совершить сейчас, — это ослабить хватку в критический момент».

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Евросоюз, в свою очередь, намерен закупить до 300 млн доз американо-немецкой вакцины. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Успех испытаний она назвала свидетельством того, что европейская наука работает, и призвала всех в ожидании препарата беречь друг друга.