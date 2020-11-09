Пашинян заявил о подписании соглашения о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В сообщении главы правительства сказано, что боевые действия должны быть остановлены с 01:00.

Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ. անձամբ իմ եւ բոլորիս համար ծանր, չափազանց ծանր որոշում եմ կայացրել:... Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Monday, 9 November 2020

«Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — объяснил Пашинян. Он настаивает на том, что это нельзя назвать поражением, хотя речь и не идёт о победе. «Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого», — говорится в сообщении.