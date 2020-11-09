Водомёты в центре Тбилиси

Грузинская оппозиция не намерена прекращать акции протеста и собирается устраивать в Тбилиси новые митинги.

Вечером в воскресенье манифестанты прошли маршем к зданию центризбиркома, где ситуация обострилась. Периодически вспыхивали стычки с полицией. Правоохранители применяли водомёты для разгона активистов, которые, по заявлению МВД, пытались сломать ограждения и ворваться на территорию ЦИК.

Протестующие требовали отставки главы центризбиркома Грузии и назначения новых парламентских выборов. Поскольку власти не пошли на уступки, оппозиционеры заявили о начале акций неповиновения.

Они называют сфальсифицированным результаты парламентских выборов, которые состоялись 31 октября. По данным ЦИК, на них победила правящая партия "Грузинская мечта" — 48% голосов. Оппозиционный блок, в который входит в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили, получил 27%. В знак протеста все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались от своих мандатов.