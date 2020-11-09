Ураган "Эта" добрался до Флориды

Тропический шторм "Эта" обрушился в воскресенье вечером на побережье американской Флориды. Как уточнили в Национальном центре по наблюдению за ураганами, основной удар стихии пришёлся на архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис объявил здесь чрезвычайное положение. Были закрыты школы, населению раздали мешки с песком для защиты своих домов. На утро понедельника "Эта" находился в 45 км к северо-востоку от прибрежного города Маратон и двигался в северо-западном направлении.

Накануне тропический шторм достиг побережья Кубы в 145 км к западу от города Камагуэй в одноименной провинции. Здесь, как и во Флориде, отмечались штормовые волны, наводнения и сильные порывы ветра до 100 км/час.

"Мы готовы к стихии, - говорит этот житель Гаваны. - Я встречу её в своём доме, мы - кубинцы - сделаны из железа!"

В предыдущие дни ураган "Эта" обрушил свой гнев на Центральную Америку. Больше других пострадала Гватемала, здесь погибли или числятся пропавшими без вести более 150 человек. В Мексике 20 погибших, в Гондурасе - 23. Вызванные ураганом ливни и сильные порывы ветра нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на обширной территории.