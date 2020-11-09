COVID-19: не захлебнуться второй волной!

В Португалии с понедельника действует комендантский час - в сравнении с предыдущим месяцем цифры заразившихся в ноябре растут по экспоненте, глава правительства страны говорит, что единственный способ остановить галопирующую эпидемию - это свести к минимуму все социальные контакты.

Вот что заявил Антониу Кошта, премьер-министр Португалии: "Во время первой волны ситуация была очень сложной, но тогда количество пациентов, которых госпитализировали на пике заражений, составляло 1 300 человек, сейчас таких людей почти в два раза больше".

Карантин начал действовать и в Греции, там в настоящий момент зарегистрированы свыше 56 с половиной тысяч заразившихся, количество смертей приближается к 800 пациентам.

Власти вводят ограничительные меры, стремясь снизить нагрузку на отделения реанимации и интенсивной терапии, которые, по мнению Афин, могут захлебнуться второй волной эпидемии.

В Швейцарской Конфедерации с заражениями воюет армия: 2 500 резервистов будут оказывать содействие медикам в больницах и в медико-социальных учреждениях, и в альпийской республике, как и во всей Европе опасаются, что система стационаров может не выдержать наплыва заболевших.

Но не везде в Европе ограничения встречают с пониманием: ими недовольны и в столице Испании, и в Германии, в частности, в Лейпциге, и в румынском Бухаресте. В хорватском Загребе протестующие говорят следующее:

- Мы не готовы смириться с ношением масок, я - сотрудник гостиничного сектора, эта сфера экономики уже разрушена из-за ограничений, мы не в состонияя работать нормально.

- Да нет никакой пандемии. Люди боятся того, чего не существует .

На Европу приходится свыше 12 миллионов инфицированных, эта часть света по количеству заражений находится на 3-м месте после Азии и всей Америки.