Не все спешат поздравить Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал избрание Джо Байдена и высказал надежду на продолжение "особых отношений" между Израилем и США, а отдельно поблагодарил уходящего президента Дональда Трампа за его усилия на Ближнем Востоке.

А вот в Палестине, наоборот, высказывают надежду на перемену курса Вашингтона.

Хазем Касим, представитель Хамас:

"Мы призываем избранного президента Джо Байдена изменить исторически несправедливую политику США, направленную против палестинского народа".

В Индии рады избранию Камалы Харрис: первая в истории женщина - вице-президент США имеет индийские корни. В деревне, откуда родом её дед, устроили настоящий праздник. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал успех Харрис историческим.

В Австралии также надеются на плодотворное сотрудничество. Премьер-министр Австралии оказался в числе первых официальных лиц, поздравивших Байдена с победой.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:

"Я надеюсь на укрепление партнёрства в духе тех отношений, которые всегда существовали между австралийскими премьерами и президентами США. В частности, я с нетерпением жду начала работы с избранным президентом Джо Байденом, поскольку у него есть огромный опыт".

А вот власти Мексики не спешат поздравлять Байдена. Президент Лопес Обрадор занял выжидательную позицию.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики:

"Мы подождём разрешения правовых вопросов. Мы не хотим поступать необдуманно".

В Москве и Пекине официальные лица исход президентских выборов в США пока не комментируют.