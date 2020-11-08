Трамп играет в гольф и готовится оспаривать результаты

Немного гольфа в субботний день - так отреагировал на объявленную ведущими американскими СМИ победу его соперника-демократа действующий президент США.

Дональд Трамп накануне посетил гольф-клуб в городе Стерлинг (штата Виргиния), где под крики сторонников "Мы любим вас!" сыграл партию и даже сфотографировался с невестой, поскольку в клубе праздновали свадьбу. Как обычно, свою позицию 45-й президент выразил в Twitter'е.

"Я выиграл эти выборы, причем, в большим перевесом," - написал он в частности. Twitter не замедлил уведомить читателей, что "официальные результаты ещё не объявлены".

"За меня проголосовал 71 миллион человек, это - лучший результат для действующего президента", написал Трамп также.

Твит, в котором содержится утверждение: "Наших обозревателей не пустили на участки, где подсчитывали голоса... Такое не должно повториться.. Миллионы бюллетеней был отправлены по почте людям, никогда об этом не просившим", соцсеть пометила как "спорный".

Ранее действующий хозяин Белого дома не признал поражения и заявил о намерении начать масштабное судебное разбирательство. Вести дело будет адвокат его предвыборного штаба Рудольф Джулиани: "Очевидно, что он не собирается уступать, когда под вопросом по меньшей мере 600 000 бюллетеней, - заявил он. - Это не моя работа - решать, засчитывать бюллетени или нет. Это их работа".

С понедельника штаб Трампа начнет в суде отстаивать свою позицию, чтобы, как заявили здесь, "законы о выборах полностью соблюдались", а президентское кресло занял "победитель".

После сообщений о победе Байдена сторонники Трампа начали акции протеста в ряде американских штатов, скандируя "Это еще не конец!" и обвиняя американские СМИ в фальсификациях.