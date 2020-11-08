"Уходящая жизнь": художник "заселил" покинутую деревню

Заселить покинутые деревни если не людьми, то хотя бы их образами решил московский уличный художник Алексей Медной. Он вырос в Ивановской области, и когда вернулся в родные места через полтора десятка лет — обнаружил брошенные и разрушенные посёлки.

Выразить свои чувства художник решил с помощью масштабного арт-проекта, который он завершил этой осенью.

Алексей Медной, художник:

"Я хотел, чтобы можно было идти по улице, по деревне и все образы считывались, чтобы был такой контраст, что ты вроде видишь каких-то жителей, но деревня заброшенная. И у зрителей, возможно, появлялись бы вопросы, почему так происходит, какие то попытки разобраться в этом".

Обрабатывать старые деревянные стены очень сложно, и потому Медной пишет на фанере или ДСП, а картины затем вырезает. Все образы — реальные люди, крестьяне, списанные с фотографий, сделанных, в том числе, и в этих местах.

Владимир Макаров, житель соседней деревни:

"Жизнь была здесь насыщенная, мы тут гуляли. Домов было много, это сейчас осталось всего восемь, и все они не жилые. А раньше была настоящая деревня — бабушка мне рассказывала, что тут было 500 домов".

По данным переписи населения 10-летней давности, в Ивановской области уже была покинута каждая четвёртая деревня. Ещё столько же, если не больше, находились на грани исчезновения с карты. В соседних областях такая же ситуация, и художник не исключает, что его арт-объекты появятся и в других уголках России.