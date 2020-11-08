Нагорный Карабах: тяжелые бои

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль стратегически важный город Шуша (по-армянски Шуши), расположенный в 11 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Через этот город идет дорога, которая связывает столицу с Арменией.

В министерстве обороны Армении утверждения азербайджанского лидера тут же опровергли. На сайте ведомства сообщается также о ракетных ударах по столице Нагорного Карабаха. В министерстве обороны Азербайджана в ответ заявили о полном контроле над городом, а жители Азербайджана слова Алиева встретили с ликованием и вышли на улицы с национальными флагами.

"Для нас это исторический день. Для всех азербайджанцев. Мы этого ждали много лет, мне было 13 лет когда мы потеряли город Шуша, когда город оккупировали. Сейчас я очень рад, что со мной вместе мои дети, моей дочери сейчас 13 лет, они могут видеть этот момент. Это прекрасный день", — говорит житель Баку.

В воскресенье в Баку на переговоры с Алиевым прибыли министры иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. В обращении к нации президент Азербайджана заявил: "Шуша — наш город! Карабах — наш. Поздравляю народ Азербайджана с этой победой!"

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал: "Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в нашу армию". По его словам, ситуация может разрешиться уже в понедельник.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

Жители Еревана говорят, что не верят сообщениям с азербайджанской стороны:

"я в это не верю. Даже если во всем мире и в самой Армении останутся всего 50 человек , которые могут сражаться, противники не смогут взять город".

"Я не верю и даже их не слушаю. Я знаю, что наши силы не отдадут Шуши. Наши храбрые солдаты защищают наши границы и я уверена, что мы одержим победу".

Между тем из Карабаха от боевых действий бежали десятки тысяч мирных жителей, при этом общая численность населения территории составляет около 150 тысяч человек.