Камала Харрис: "Мечтайте и будьте амбициозными!"

Камала Деви Харрис станет первой женщиной вице-президентом и "первой темнокожей женщиной" на этом посту заявил Джозеф Байден на митинге после объявления его победителем президентских выборов. "Это должно было произойти уже давно!" - подчеркнул он.

Сама сенатор от штата Калифорния, а в прошлом окружной прокурор Сан-Франциско и генеральный прокурор Калифорнии, всегда уделявшая внимание вопросам семьи и детей, в своей речи обратилась к маленьким американцам: "Независимо от вашего пола, наша страна посылает вам ясный сигнал: мечтайте и будьте амбициозными, следуйте своим путём с уверенностью, смотрите на себя так, как другие не могут вас видеть просто потому, что они никогда этого не видели. А мы будем аплодировать вам на каждом шагу!"

Камале Харрис удалось то, не получилось у двух её белых соотечественниц - члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатора Аляски Сары Пэйлин в 2008-м.

В январе 2019 года она вступила в президентскую гонку от демократов, но позже сняла свою кандидатуру в пользу Байдена, который - в августе этого года - выбрал её своей напарницей. Харрис относят к прогрессистскому крылу Демократической партии, наблюдатели считают, что она "обладает харизмой и умеет вести дебаты".