Джозеф Байден празднует победу

Долгожданная радость - так можно определить атмосферу, установившуюся в Уилмингтоне (штат Делавэр) в субботу. Здесь с минувшего вторника ожидал результатов подсчета голосов вновь избранный, согласно данным ведущих американских СМИ, президент США Джозеф Байден и его вице-президент Камала Харрис.

После того, как накануне голоса 20 выборщиков Пенсильвании отошли кандидату от Демократической партии, он заявил о своей "уверенной победе" над Дональдом Трампом и призвал соотечественников к примирению после ожесточенной президентской гонки.

Перед Байденом на драйв-митинге сторонников на трибуну поднялась его напарница по предвыборной кампании. Камала Харрис станет первой в истории США женщиной вице-президентом. Дочь иммигрантов из Индии и Ямайки ("Камала" означает на санскрите "цветок лотоса") заявила:

"Да, я стану первой женщиной на этом посту, но, уверена, не последней. Каждая маленькая девочка, наблюдающая за происходящим сегодня вечером, понимает, что живет в стране равных возможностей!"

Харрис выразила уверенность, что 77-летнего политика американцы выбрали как символ "надежды, единства, уважения, веры в науку и правду".

Поднявшись в свою очередь на трибуну, Джозеф Байден заявил о готовности немедленно взяться за дело, хотя по Конституции он приступит в обязанностям в Белом доме (если Трампу не удастся оспорить результаты голосования) 20 января следующего года.

"Я понимаю разочарование сегодня вечером всех тех, кто голосовал за президента Трампа. Я и сам пару раз проигрывал. Но теперь давайте дадим друг другу шанс! Пора отбросить воинственную риторику, снизить накал страстей, снова увидеть и услышать друг друга. И чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим противникам как к врагам. Они нам не враги, они - американцы", - заявил в частности Байден.

Он обрисовал основные задачи, которые ставит перед собой в качестве главы государства: искоренить расизм в стране, создать уже в понедельник штаб по из ведущих экспертов по вопросам передачи власти и разработки плана" противодействия эпидемии, реализация которого начнется после инаугурации 20 января 2021. Байден также пообещал "бороться за спасение планеты" и противодействовать изменению климата.

Свое выступление Байден завершил отсылкой к католическому гимну "На крыльях орла", напомнив, что он - второй в истории страны католик (после Джона Кеннеди), избранный на главный государственный пост.