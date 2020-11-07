Интернет-войны за Трампа и Байдена | #Куб

«Водопровод скоро починят, а дорогу к посёлку так и не доделали, зато в Пенсильвании лидирует Трамп». Американские выборы стали надолго главной темой для России и других стран. Русскоязычные пользователи интернета «болели» за кандидатов и писали о результатах голосования даже больше, чем вспоминали, скажем, о Путине или Дне народного единства. Автор проекта «Сталингулаг» Александр Горбунов полагает, что выборы президента США стали «самой настоящей скрепой» для россиян.

Происходящее на американских выборах вызвало немало возмущений в рунете. Показательно заявление декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова о «кладбище демократии».

Сообщаю, с сегодняшнего дня объявляю голодовку в знак протеста против фальсификаций и надругательства над американской... Posted by Сергей Советкин on Thursday, 5 November 2020

Самарский юрист Сергей Советкин «объявил голодовку» в знак протеста против фальсификаций на американских выборах. «Мне не за Трампа, а за Америку обидно. Чтобы такое и в США, причём нагло и демонстративно?! Это просто плевок в душу», — пожаловался он. Даже прокремлёвское движение пенсионеров «Отряды Путина» осудило эти выборы как «бардачное шоу».

Фальсифицированные или образцовые

Критики США говорят о саморазрушении едва ли не самого влиятельного государства в мире. Тина Канделаки заявляет о признаках деменции у президента США, а бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который покинул был отправлен в отставку и покинул родину в разгар политического кризиса начала 2014, считает американские выборы недостаточно демократичными.

По другую сторону виртуального барьера слышны выступления о величии американской избирательной традиции, о высоком, даже показательном уровне организации выборов, результат которых непредсказуем.

«Русский трампизм» и «болельщики»

Отношение к кандидатам в президенты США отчётливо послеживается у многих популярных и не очень известных блогеров рунета. На фоне шуток о том, как московский район Бибирево проголосовал за Трампа, политолог Михаил Виноградов рассуждает о феномене «русского трампизма».

Очевидный сюрприз американской избирательной кампании – феномен «русского трампизма», а именно – высокий уровень... Posted by Mikhail Vinogradov on Thursday, 5 November 2020

Видеть Трампа президентом США хотело бы большинство участников наших онлайн-опросов в Instagram и VK, в то время как в «Твиттере» мнения голосующей аудитории разделились почти поровну.

Чего ждать жителям других стран от поворотов в американской политике и как исход выборов повлияет на вашу жизнь?

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