В Европе поздравляют Байдена

Лидеры институтов ЕС и ряда европейских стран поздравили Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил: "Миру нужны прочные отношения между Европой и США и возобновления трансатлантического партнерства". В заявлении председатель Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен говорится: "Сердечно поздравляю вас, Джозеф Байден и Камала Харрис. Еврокомиссия готова усилить сотрудничество с новой администрацией".

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем твиттере: "Американцы избрали своего президента. Нам предстоит немало сделать для того, чтобы решить существующие проблемы. Давайте действовать вместе".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: "США — наш важнейший союзник, и я с нетерпением жду возможности начать совместную работу в приоритетных для нас сферах, таких как изменение климата, торговля и безопасность".

"Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом", — приводятся слова Меркель в твиттере ее пресс-секратаря Штеффена Зайберта. "Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим справиться с проблемами нынешнего времени", — сказала Меркель.