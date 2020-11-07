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мир

Джо Байден стал 46-м президентом США. Прямая трансляция

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Джо Байден
Джо Байден   -   Авторское право  Carolyn Kaster/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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После победы на выборах представитель Демократической партии Джо Байден заявил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США. "Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", - написал Байден в своём твиттере в субботу.

"Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам - я буду президентом всех американцев, не важно, проголосовали вы за меня или нет", - добавил он. Он подчеркнул, что "сохранит ту веру", которую "вселил" в него американский народ.

В заявлении Байдена, распространённом его штабом, бывший вице-президент вновь заявил о своём намерении "объединить страну": "Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться".

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2. Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно. "Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - Написал он в своем твиттере.

Трамп также заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке. "Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.

Голосование в США состоялось 3 ноября. По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.

00:44

Внучка избранного президента Джо Байдена, Наоми Байден, поделилась фотографией своего дедушки в кругу семьи. Под фото она поставила дату "11.07.2020" - день, когда Байден официально стал президентом США.

00:14
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Байдена с победой. 

"Я поздравляю американский народ с президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой", - написал он в твиттере. 

Он отметил, что Венесуэла "всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США".

07.11.2020
23:41

Президент США Дональд Трамп готов признать поражение на выборах, если суды, начатые его предвыборным штабом, закончатся безуспешно, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Трамп уступит кандидату от Демократической партии Джо Байдену и возьмет на себя обязательство мирной передачи власти, если судебные иски его предвыборного штаба не откроют ему путь для второго срока, заявили телеканалу люди, близкие к президенту.

07.11.2020
23:24

Трамп не унимается.

"71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - написал Трамп в твиттере.

07.11.2020
23:19
Трамп настаивает, что демократы подтасовали результаты выборов. 
"Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", - заявил он.
07.11.2020
22:59

Победа Джо Байдена на выборах президента США может внести некий конструктив во внешнюю политику, но во взаимоотношениях с РФ улучшений ждать не стоит, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Победа Байдена, по мнению ряда экспертов, может внести некий конструктив во внешнюю политику США. Многие аналитики в случае его президентства не исключали возможности возврата США в Парижское соглашение по климату, а также в СВПД - иранскую "ядерную сделку". Однако на российском направлении, к сожалению, не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону".

"В своей предвыборной риторике демократ прямо называл нашу страну "главным врагом" США, поэтому вряд ли стоит ждать, что кто-то из российских политиков будет аплодировать в этот раз по случаю подведения итогов американских выборов".

"Россия - и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США", - добавил глава комитета.

"Мы пока не говорим о новой "перезагрузке", но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос", - отметил парламентарий.

07.11.2020
22:48
Вот как выглядят протесты сторонников Трампа. Они менее многочислены, но протестующие заявляют, что не намерены расходиться. Источник: AP
07.11.2020
22:41
Участие в военных альянсах, торговые войны, внутренний политический кризис. Как президентство Байдена отразится на политике США в Европе? И что будет делать Дональд Трамп?

Узнать об этом вы можете здесь. 
AP
07.11.2020
22:27

Глава грузинского правительства Георгий Гахария поздравил Байдена и Харрис с победой.

"От имени грузинского народа поздравляю с победой новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. С нетерпением ждем дальнейшего усиления стратегического партнерства США - Грузии", - написал Гахария в твиттере.

07.11.2020
21:59
Барак Обама поздравил однопартийцев, подчеркнул, что он "очень горд". 