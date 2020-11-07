Джо Байден стал 46-м президентом США. Прямая трансляция

Джо Байден стал 46-м президентом США. Прямая трансляцияКомментарии
После победы на выборах представитель Демократической партии Джо Байден заявил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США. "Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", - написал Байден в своём твиттере в субботу.
"Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам - я буду президентом всех американцев, не важно, проголосовали вы за меня или нет", - добавил он. Он подчеркнул, что "сохранит ту веру", которую "вселил" в него американский народ.
В заявлении Байдена, распространённом его штабом, бывший вице-президент вновь заявил о своём намерении "объединить страну": "Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться".
В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.
Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2. Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно. "Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - Написал он в своем твиттере.
Трамп также заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке. "Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.
По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".
"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.
"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.
Голосование в США состоялось 3 ноября. По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.
"Я поздравляю американский народ с президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой", - написал он в твиттере.
Он отметил, что Венесуэла "всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США".
Президент США Дональд Трамп готов признать поражение на выборах, если суды, начатые его предвыборным штабом, закончатся безуспешно, сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Трамп уступит кандидату от Демократической партии Джо Байдену и возьмет на себя обязательство мирной передачи власти, если судебные иски его предвыборного штаба не откроют ему путь для второго срока, заявили телеканалу люди, близкие к президенту.
Победа Джо Байдена на выборах президента США может внести некий конструктив во внешнюю политику, но во взаимоотношениях с РФ улучшений ждать не стоит, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Победа Байдена, по мнению ряда экспертов, может внести некий конструктив во внешнюю политику США. Многие аналитики в случае его президентства не исключали возможности возврата США в Парижское соглашение по климату, а также в СВПД - иранскую "ядерную сделку". Однако на российском направлении, к сожалению, не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону".
"В своей предвыборной риторике демократ прямо называл нашу страну "главным врагом" США, поэтому вряд ли стоит ждать, что кто-то из российских политиков будет аплодировать в этот раз по случаю подведения итогов американских выборов".
"Россия - и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США", - добавил глава комитета.
"Мы пока не говорим о новой "перезагрузке", но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос", - отметил парламентарий.
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Глава грузинского правительства Георгий Гахария поздравил Байдена и Харрис с победой.
"От имени грузинского народа поздравляю с победой новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. С нетерпением ждем дальнейшего усиления стратегического партнерства США - Грузии", - написал Гахария в твиттере.