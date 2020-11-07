Что победа Байдена значит для Европы и... Дональда Трампа

После нескольких месяцев ожесточенной борьбы и мучительно долгого подсчета голосов демократ Джо Байден стал 46-м президентом США. Победу ему обеспечила Пенсильвания - один из ключевых "колеблющихся" штатов этого года.

Что победа Джо Байдена означает для Европы и его соперника Дональда Трампа?

Оборона: прололжение старых альянсов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Джо Байден. Matthias Schrader/AP

Теперь во главе самой могущественной армии в мире будет стоять Джо Байден. Чего ожидают эксперты?

Его администрация, скорее всего, присоединится к звучащим десятилетиями призывам обеих партий о более справедливом распределении ответственности внутри различных международных альянсов, считает соавтор книги "Открытый мир: как Америка может выиграть в конкурсе на орден XXI века" Ребекка Лиснер.

По ее словам, США продолжит участие в традиционных союзах, и попытается их модернизировать, чтобы они "перестали напоминать пережитки холодной войны и стали теми международными инструментами, которые нам нужны для защиты от всего спектра угроз безопасности 21-го века, многие из которых не имеют явно выраженного военного характера".

В статье, опубликованной в начале 2020 года в журнале Foreign Affairs, Байден говорил о проведении саммита демократических государств в первый год своего президентства. Лиснер полагает, что в своей внешней политике демократ будет менее автономным, чем Дональд Трамп, и отдаст предпочтение "демократическим союзникам и партнерам", которые "уже давно находятся в центре внимания американской внешней политики".

Окружающая среда: возвращение к Парижскому соглашению

Предвыборная программа демократов включала в себя конкретные меры по борьбе с изменением климата. В качестве первого, символического жеста в адрес союзников США, Байден обязался как можно быстрее снова присоединиться к Парижскому соглашению.

Во-вторых, вполне вероятно, что Байден вернется к политике, проводимой предшественником Трампа, Бараком Обамой. На это Байден пообещал выделить 2 триллиона долларов (1,7 триллиона евро), чтобы США удалось снизить уровень выбросов углерода к 2050 году.

Торговля: торговые войны не закончатся

По мнению эксперта по торговой политике США Эдварда Олдена, несмотря на то, что с победой Байдена отношения Америки с ЕС могут измениться, торговые войны вряд ли прекратятся.

"Непростые вопросы", которые придется решать Байдену, включают в себя цифровое налогообложение, поскольку демократы больше зависят от таких гигантов, как Google и Facebook, чем республиканцы.

"Конфликт между Boeing и Airbus" не исчезнет. И если вы посмотрите на кампанию Джо Байдена, то он пообещал проводить самую агрессивную политику 'Покупай американские товары', чем какой-либо другой президент, - добавил Олден. - Я думаю, что Соединенные Штаты при Байдене будут ориентированы на внутреннюю политику".

Уйдет ли Трамп без скандала?

Сторонники Байдена празднуют его победу. Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

У обоих кандидатов есть право на пересчет голосов, если в конкретном штате разрыв очень небольшой.

Кампания Трампа заявила, что будет добиваться пересчета в Висконсине и подала иски в штатах Пенсильвания, Мичиган и Джорджия, обвиняя демократов в фальсификациях. "Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат", - сказал он, добавив, что добъется "масштабного иска в масштабах всей страны".

Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски еще в четверг. Адвокат Байдена Боб Бауэр подчеркнул, что иски были юридически "безосновательны".

Государственные суды решат, вправе ли Трамп требовать от избирательных комиссий не учитывать голоса, полученные после 3 ноября. Верховный суд Пенсильвании разрешил местным комиссиям принимать бюллетени, отправленные в день выборов и полученные до 6 ноября.

По закону подобные решения могут быть обжалованы вплоть до Верховного суда США. Стратегия Трампа беспрецедентна, считают эксперты. "Впервые в истории США кандидат возражает против законно оформленных бюллетеней только потому, что они были получены после дня выборов, даже если почтовый штамп подтверждает, что отправлены они были до или в день выборов", - сказал Euronews Норман Уильямс, профессор конституционного права в Университете Уильяметта.

Бывший исполняющий обязанности начальника штаба Трампа уверен, что он снова выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году. "Он не любит проигрывать", - сказал Мик Малвани.

Что дальше?

Между выборами и инаугурацией нового президента США обычно проходит около 75 дней. Уходящая администрация передает дела преемнику, информируя его по важным вопросам национальной безопасности, иностранным делам и так далее.

Это также помогает избранному президенту принимать кадровые решения. Байдену и его команде предстоит назначить около 7000 чиновников в исполнительной ветви власти, включая госсекретарей и министров обороны.

День инаугурации назначен на 20 января 2021 года: избранный президент и вице-президент будут приведены к присяге и вступят в должность. В качестве вице-президента Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

Трамп утверждает, что продолжит борьбу, но американские СМИ сообщают, что его администрация уже работает с командой Байдена, чтобы подготовить передачу власти.