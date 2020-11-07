За Байдена проголосовали по почте

На президентских выборах в США побеждает кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Из-за пандемии коронавируса состоявшиеся выборы отличались от предыдущих рекордным количеством голосов, поданных по почте, — таким способом проголосовали более 100 млн американцев. Подсчет бюллетеней затянулся, но в итоге в ключевом для исхода выборов штате Пенсильвания Байден укрепил свое лидерство, что в общей сложности принесло ему более 270 необходимых голосов выборщиков. При этом Джозеф Байден уже побил исторический рекорд по числу голосов избирателей. Он пообещал, для станет президентом для всего народа США. "Америка, это большая честь для меня, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", — написал он в своём твиттере. Камала Харрис, сопровождавшая Байдена в его борьбе за Белый дом — первая женщина вице-президент США, первая чернокожая и первая с индийскими корнями на этом посту.

Действующий президент Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде. Адвокат Трампа Руди Джулиани говорит: "Развитие событий вызывает тревогу. Во-первых, это касается штата Пенсильвания и ряда других штатов. Все судебный иски будут поданы начиная с понедельника".

Первым республиканцем, поздравившем Байдена, стал сенатор от штата Юта, кандидат от Республиканской партии на президентских 2012 года, Митт Ромни. Ранее он раскритиковал Трамп за его утверждения о том, что выборы прошли с нарушениями.

В федеральной комиссии по выборам заявили, что нет никаких свидетельств фальсификаций и в целом было очень мало жалоб относительно организации процесса.

За полчаса до оглашения результатов голосования в Пенсильвании Дональд Трамп был замечен на поле для гольфа.