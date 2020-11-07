Растёт число жертв урагана "Эта"

Страны Центральной Америки постепенно приходят в себя после разрушительного удара урагана "Эта". Жертвами стихии стали, по последним данным, около 180 человек, однако это число будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются, а связи со многими населенными пунктами пока нет из-за разлива рек и оползней, перекрывших дороги.

"Нам было очень тяжело, наши дома были затоплены, но всё же мы стараемся отстроиться и встать на ноги".

"Здесь несколько семей, которые потеряли абсолютно всё, поскольку правительство оказалось неспособно наблюдать за рекой и предупредить людей об опасности".

Сильнее всего пострадала Гватемала: власти страны говорят о 150 погибших и пропавших без вести. Причём большинство из них — жители деревни Кеха, целиком разрушенной огромными оползнями.

Десятки тысяч человек были эвакуированы или были вынуждены сами покинуть разрушенные дома. Власти одного только Гондураса говорят, что пострадали полтора миллиона жителей страны.

"Эта" обрушилась во вторник на Никарагуа, прошла шесть стран Центральной Америки и вернулась в Карибское море. Сейчас стихия ослабла до тропической депрессии, однако метеорологи не исключают, что она вновь наберёт разрушительную силу и будет угрожать Кубе, Ямайке и Флориде.