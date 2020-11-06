Марадона задержится в больнице

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона проведёт ещё несколько дней в больнице, где он перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы. Операция прошла успещно, но затем, по словам его врача Леопольдо Луке, у 60-летнего спортсмена возник «синдром отмены» - так называют реакцию организма на прекращение или сокращение приёма психоактивных веществ:

– В послеоперационный период у пациента наблюдались моменты спутанности сознания. Как и его лечащие врачи, мы связываем это с синдромом отмены. И считаем, что он нуждается в дополнительном уходе, чтобы избавиться от этого синдрома. Полагаю, что это займёт ещё несколько дней.

Многочисленные поклонники чемпиона разместили у входа в больницу плакаты с пожеланиями скорейшего выздоровления своему кумиру. Марадона согласился на продление лечения, хотя ранее стремился выписаться из клиники как можно скорее.