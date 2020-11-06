Выборы в США: на авансцену выходит Фемида

Впервые о том, что судьба нынешних выборов может решаться в высшей юридической инстанции США, нынешний американский лидер высказался в ночь со вторника на среду.

Подсчет бюллетеней, поступивших по почте, может сместить чашу весов - и не в пользу Трампа.

Как объясняет юрист Луис Кальдера, экс-сотрудник администрации Барака Обамы: "Есть вопросы, кто изменил даты, согласно которым бюллетени можно принимать. Были ли это законодатели, была ли это избирательная комиссия, было ли это решение суда. Если так решил суд, то не нарушила ли эта инстанция свои прерогативы? Как затем будет развиваться рассмотрение исков: останутся ли они в юрисдикции судов штата или их будут рассматривать уже суды федерального уровня? Если мы говорим о втором случае, то следует напомнить, что назначение федеральных судей - компетенция президента, и, как я думаю, на это обстоятельство возлагаются определенные надежды".

Большинство поданных юристами действующего президента исков касается процедуры подсчета бюллетеней в так называемых колеблющихся штатах - это Джорджия, Невада, Мичиган и Пенсильвания.

Нынешняя ситуация имеет прецеденты - 20 лет назад на выборах, когда кандидатом от демократов был экс-вице-президент Эл Гар, а кадидатом от республиканцев - экс-губернатор Техаса Джордж Буш-мл., спор о подсчете голосов в штате Флорида дошел в итоге до Верховного суда.

По мнению Эми Дэйси, исполнительного директора Sine Institute of Policy&Politics, "выборы 2000-го года запомнились, что в итоге решение принимал Верховный суд. Именно члены федерального Верховного суда рассматривали решение Верховного суда штата Флориды, и их мнение было опубликовано 12-го декабря. Даже если избирательный штаб Трампа пытается оттянуть такое решение, передав его выборщикам, а затем заверив в Конгрессе, он не может просто заявиться в Верховный суд и сказать, что выборы прошли с нарушениями".

Из столицы США передает журналист Euronews Джек Пэррок: "В то же время Трамп настаивает, что он готов в своей борьбе дойти и до Верховного суда. Но пока эта перспектива не выглядит слишком реалистичной, как и это, изменит ли возможное вмешательство юстиции результаты голосования".