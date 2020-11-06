В Италии вступают в силу новые карантинные меры

В Италии из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции вступают в силу новые ограничения, но они не будут одинаковыми на всей территории страны. Власти всеми силами пытаются не прибегать к введению общенационального карантина, чтобы спасти экономику страны, и в то же время, снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Число заболевших продолжает увеличиваться", - констатировал глава правительства Джузеппе Конте. "Существует риск того, что реанимационные отделения в наших больницах будут заполнены пациентами в течение нескольких недель".

Карантинные меры введены в соответствии с делением страны на "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Цвета отражают сложность эпидемической ситуации.

Большая часть Апеннин - "желтая". Здесь с десяти часов вечера будет действовать комендантский час, торговые центры закроются на уик-энд, ученики старших классов снова перейдут на дистанционное обучение, движение общественного транспорта будет сокращено на 50%. В "оранжевых" и "красных" зонах - более жесткие ограничения. Люди не смогут без веских причин покидать эти районы. В "красных" областях, включая Ломбардию, где уже закрыты бары и рестораны, прекратят работу все магазины за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости.

Власти намерены оценивать санитарную ситуацию каждые две недели и в зависимости от нее принимать дальнейшие решения.

Николло Петросилло, заведующий инфекционным отделением в больнице Ладзаро Спалланцани: “Разделение страны на зоны, согласно заболеваемости населения, позволит увидеть, даст ли такой дифференцированный подход результат".

Эксперты в области здравоохранения уверены: если бы правительство действовало на опережение, страна смогла бы избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Николло Петросилло, заведующий инфекционным отделением в больнице Ладзаро Спалланцани: "Если бы ограничительные меры были введены раньше, на сегодняшний день и результаты у нас были бы лучше. А мы в последнее время увидели значительное увеличение числа инфицированных".

Еще одна причина, по которой правительство не хочет вводить карантин на всей территории страны, - желание избежать социальной напряженности. Однако уже сейчас властям приходится сталкиваться с многочисленными протестами из-за ограничительных мер.