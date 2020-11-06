"Демократия в опасности!", - считают сторонники обоих кандидатов

Сторонники обоих кандидатов проводят акции протеста. В поддержку действующего президента состоялись, в Атланте ( это штат Джорджия, где Байден, по ряду сообщений, может обойти Трампа) и в Детройте - это штат Мичиган.

Говорят сторонницы Трампа и Байдена:

- В колеблющихся штатах коррупция поразила все и всех. Они остановили выборный процесс в ночь голосования, это было сделано, чтобы подбросить фальшивые бюллетени, и так они могут выиграть.

- Я здесь, поскольку наша демократия в опасности. Нами сейчас правит администрация, которая нагло заявляет, что собирается игнорировать итоги голосования, украв, таким образом, результаты выборов.

В Финиксе - это штат Аризона - около 100 человек, поддерживающие кандидата-республиканца, пришли к центру обработки бюллетеней. Многие из манифестантов, как подчеркивает ТАСС, имели при себе огнестрелы, но местное законодательство разрешает свободное ношение оружия.

Сторонники кандидата от Демократической партии провели акции в орегонском Портленде и в городе Миннеаполисе - это штат Миннесота.