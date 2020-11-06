Центральная Европа: Covid-19 наступает

Страны Центральной Европы всеми силами пытаются противостоять пандемии. Пока без особых успехов.

Рекордная суточная смертность зафиксирована в Венгрии. Там за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались более 100 человек. Число новых случаев заболевания - свыше 4 тысяч 700. Венгерское правительство спрогнозировало, что такими темпами больницы страны будут заполнены уже к декабрю.

Рост инфицированных неаблюдается и в Словакии. Там в минувшие выходные было проведено общенациональное тестирование, которое охватило три миллиона человек. Власти надеются, что эта мера поможет затормозить распространение Covid-19 .

В соседней Чехии в последнее время выявляется ежедневно свыше 15 тысяч новых случаев заражения. Еврокомиссия распорядилась выделить 11 миллионов евро помощи на покрытие ущерба, нанесенного пандемией экономике страны.

В Любляне акции протеста против карантина переросли в столкновения с полицией. Накануне из-за вспышки заболевания власти Словении приняли ряд ограничительных мер, включая запрет на выезд за пределы муниципалитета проживания и за рубеж.

Рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки обновили и в Хорватии. Как прогнозируют местные эпидемиологи, число летальных исходов в стране к концу ноября удвоится и достигнет полутора тысяч.