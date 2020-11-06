Ковид шагает по Европе

Сотни людей вышли на улицы Лондона в четверг, протестуя против нового карантина, объявленного в этот день в Великобритании. Выступления вылились в стычки с полицией, более 100 человек были задержаны. В стране выявлено более 1 120 000 заразившихся коронавирусом, число смертельных случаев приближается к 50 000, тем не менее, премьер-министр страны Борис Джонсон выразил уверенность, что четырёх недель карантина будет достаточно, чтобы переломить ситуацию, и к Рождеству ситуация нормализуется.

В Испании также продолжается рост числа заболевших, врачи едва успевают оказывать помощь всё новым пациентам. Отделение интенсивной терапии барселонской больницы Del Mar уже практически перегружено. Если положение дел не изменится, руководство не исключает приостановки ряда операций и процедур, не связанных с ковид-19. С начала эпидемии в стране более 38 000 человек стали жертвами вируса, более 1 200 000 заразились.

В столице Франции заработали центры быстрого тестирования на крупных железнодорожных вокзалах, где всего за двадцать минут можно получить результат. Страна лидирует по числу заболевших в Европе, карантин введён здесь до 1 декабря, но некоторые врачи считают, что этого будет недостаточно, чтобы покончить с эпидемией.

В Греции начиная с субботы также объявлен карантин сроком на три недели. Здесь надеются замедлить таким образом распространение эпидемии, опасаясь, что в противном случае местная система здравоохранения не справится с нагрузкой. Сейчас в стране отмечено менее 50 000 случаев заболевания, но с каждым днём это число растёт всё быстрее. Количество погибших от коронавируса в Греции превысило 700 человек.