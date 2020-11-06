Во Франции начали массовое тестирование на коронавирус в домах престарелых

Европа не опускает руки в борьбе с пандемией коронавируса. Во Франции, на фоне роста числа случаев инфицирования и летальных исходов от COVID-19, начали массовое экспресс-тестирование в домах престарелых. Задача властей не допустить закрытия этих учреждений, как это было во время первой коронавирусной волны, с тем, чтобы люди могли видеться со своими близкими.

Оливье Веран, министр здравоохранения Франции: "Тесты на антиген для скрининга COVID-19 активно проводятся в домах престарелых в нашей стране. Здесь уже получили материалы для проведения 800 тысяч таких тестов. На следующей неделе мы дополнительно отправим еще 800 тысяч наборов для этого анализа. Мы хотим рассчитывать на данные скрининга, и знать, сколько людей заражено как среди персонала, так и среди постояльцев. Таким образом, мы сможем понять, есть ли у кого-то положительный результат. Если да, то изолировать этих людей от всей остальной группы, чтобы не пришлось как прошлой весной принимать жесткие меры по сдерживанию вируса".

В четверг во Франции был установлен очередной антирекорд - выявлено свыше 58 тысяч инфицированных. В ряде регионов больницы не справляются с наплывом пациентов. С середины октября более 60 больных силами санитарной авиации были доставлены в клиники, где есть свободные места в реанимационных отделениях. Осуществлять транспортировку пациентов из региона в регион помогают военные.

Вторая коронавирусная волна нещадно ударила по Швейцарии. Особенно тяжелая ситуация сложилась во франкоязычных регионах этой богатой альпийской страны. Больницы переполнены, но поток пациентов не иссякает. К воскресенью, сообщают местные СМИ, отделения интенсивной терапии будут заполнены до предела.

В Ливерпуле на западе Великобритании, в рамках пилотного проекта началось массовое тестирование населения на коронавирус. В городе развернуты пункты для сдачи анализа. Власти призывают всех пройти тестирование вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов. Результаты можно получить в течение 20-30 минут. Жителям с положительным результатом придется уйти на самоизоляцию на десять дней.

В Италии в пятницу в ряде регионов вступили в силу новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Они затронули 16 миллионов жителей Апеннин, в том числе население Милана - административного центра области Ломбардия, сильно пострадавшей во время первой волны пандемии.