США: подсчет голосов, протесты и заявления. Прямая трансляция

США: подсчет голосов, протесты и заявления. Прямая трансляцияКомментарии
Подсчет голосов на выборах президента в США входит в завершающую стадию. Процесс сопровождается скандалами, обвинениями в подтасовках бюллетеней, на улицы крупных американских городов стягиваются демонстранты. Полиция пытается противостоять беспорядкам.
По последним данным, демократ Джо Байден заручился поддержкой 264 выборщиков, действующий президент Дональд Трамп - 214 из необходимых 270. Несколько ключевых штатов, в частности Пенсильвания, Джорджия и Аризона, могут сыграть решающую роль при подсчете голосов.
Главное на настоящий момент:
- Имя победителя до сих пор неизвестно: продолжается подсчет голосов в целом ряде штатов, не учтены
все бюллетени, присланные избирателями по почте
- По предварительным данным у Байдена 264 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно 270.
- Джо Байден лидирует в Мичигане и Висконсине. Все еще спорная ситуация в Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине, Джорджии и Аризоне
- Представители Трампа подали в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и в Пенсильвании. Его штаб заявляет о массовых нарушениях в
Филадельфии и намерен опротестовать
результаты в Висконсине, Аризоне и Неваде
- В Портленд вводят Национальную гвардию для недопущения беспорядков. Протесты проходят в ряде городов, в том числе в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Чикаго, Финиксе.
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