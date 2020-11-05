США: подсчет голосов, протесты и заявления. Прямая трансляция

Подсчет голосов на выборах президента в США входит в завершающую стадию. Процесс сопровождается скандалами, обвинениями в подтасовках бюллетеней, на улицы крупных американских городов стягиваются демонстранты. Полиция пытается противостоять беспорядкам.

По последним данным, демократ Джо Байден заручился поддержкой 264 выборщиков, действующий президент Дональд Трамп - 214 из необходимых 270. Несколько ключевых штатов, в частности Пенсильвания, Джорджия и Аризона, могут сыграть решающую роль при подсчете голосов.

Главное на настоящий момент:

Имя победителя до сих пор неизвестно: продолжается подсчет голосов в целом ряде штатов, не учтены

все бюллетени, присланные избирателями по почте

По предварительным данным у Байдена 264 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно 270.

Джо Байден лидирует в Мичигане и Висконсине. Все еще спорная ситуация в Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине, Джорджии и Аризоне

Представители Трампа подали в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и в Пенсильвании. Его штаб заявляет о массовых нарушениях в

Филадельфии и намерен опротестовать

результаты в Висконсине, Аризоне и Неваде

В Портленд вводят Национальную гвардию для недопущения беспорядков. Протесты проходят в ряде городов, в том числе в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Чикаго, Финиксе.

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