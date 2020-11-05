США: битва за Конгресс

Американские демократы, судя по всему, будут немного разочарованы выборами в Сенат. Подсчет голосов еще продолжается, но похоже, надежды Демократической партии США получить контроль над верхней палатой Конгресса, не оправдаются. Это стало ясно, в частности, после того как сенатор Сьюзен Коллинз смогла переизбраться на очередной срок от штата Мэн, и еще в нескольких других штатах действующие сенаторы-республиканцы победили на выборах своих соперников-демократов.

Демократы пока обеспечили себе 46 мест в Сенате. У республиканцев - 48. В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 53, а демократы совместно с двумя независимыми кандидатами - 47.

Между тем, как и ожидалось, демократы уверенно продвигаются к сохранению большинства в Палате представителей Конгресса США (но оно, похоже, сократится). На данный момент у них 204 места, в то время как у республиканцев 190. Для контроля над нижней палатой необходимо иметь в распоряжении 218 мест из 435. По итогам промежуточных выборов в 2018 году демократы в Палате представителей получили большинство. Они занимали там 232 места, республиканцы - 197, одно место было у члена Либертарианской партии, еще пять были вакантными.

Прошедшие 3 ноября выборы отличает высокая активность избирателей. По прогнозам экспертов, она может достичь рекордного показателя в 150 миллионов и даже выше.