Президент Косова уходит в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил предъявленные ему обвинения в совершении военных преступлений в период с 1998 по 2000 г. Лидер косоваров заявил, что идет на этот шаг, чтобы "защитить целостность института президентства Косова" и пообещал добровольно отправиться в Гаагу. После своего заявления он сдался сотрудникам Миссии ЕС в области верховенства закона.

"Как я уже обещал, президент Косово не предстанет перед судом. Поэтому, чтобы защитить целостность института президентства Косова, государственность Косова, граждан Косова, чтобы сохранить партнерство с международным сообществом, я покидаю пост президента", — сказал Хашим Тачи. Он также добавил: "В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса",

Утверждены также обвинения, предъявленные бывшему спикеру парламента Кадри Весели. По данным спецпрокуратуры, экс-боевики так называемой Освободительной армии Косова Тачи, Весели и еще целый ряд подозреваемых несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников.

Хашим Тачи — основатель Освободительной армии Косова — стал президентом в 2016 году.