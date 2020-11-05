В Беларуси возбудили уголовные дела против создателей Telegram-канала NEXTA

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении объявленных в Беларуси в розыск Романа Протасевича и Степана Путило (Светлова), создателей Telegram-канала NEXTA. Речь идет о статьях "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

По уголовному делу о массовых беспорядках журналистам грозит до 15 лет лишения свободы. И Путило и бывший главный редактор NEXTA,покинувший проект Протасевич, в настоящее время, как сообщается, живут в Польше.

20 октября пресс-служба Верховного суда республики сообщила, что NEXTA и его логотип признаны экстремистскими. NEXTA - популярный в Беларуси Telegram-канал, у которого порядка двух миллионов подписчиков. Администрация канала ведет работу из Польши. NEXTA активно освещает протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Европейский Союз результаты выборов в Беларуси не признал.