Волна терроризма: ответ Европы

Париж, Ницца, Вена — в последние дни радикальные исламисты организовали нападения в нескольких городах Европы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен поднять вопрос противодействия политическому исламу и терроризму на предстоящем 19 ноября саммите ЕС. "Это нападение вызвано ненавистью. Это ненависть по отношению к нашим основополагающим ценностям, к нашему образу жизни, к стране, где у всех людей есть равные права и достоинство", — сказал канцлер.

"Это доказательство желания наших врагов разрушить Европу, — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон. — Разрушить территорию свободы, культуры, ценностей. Поэтому мы ни от чего не откажемся".

Эксперты по вопросам безопасности сходятся во мнении, что потенциальная цель террористов — весь блок ЕС.

"Произошедшее говорит о том, что угроза безопасности направлена против всей Европы. Светский характер государства и карикатуры не так важны. Против всей Европы направлены совместные усилия государственных и негосударственных структур, которые стремятся сеять хаос и рознь, чтобы минимизировать глобальное влияние демократических стран", — полагает Седрик Мас, юрист и президент Resilience Action Institute.

И если сомнений в реальности существующей угрозы нет, то общий подход к решению этой проблемы еще только предстоит разработать.

Из Парижа передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес : "Во Франции уровень тревоги повышен до максимального уровня, президент Эммануэль Макрон заявляет о твердом намерении уничтожить террористов и не допустить распространения радикальных идей исламского экстремизма. Вопрос сегодня заключается в том, как перевести этот подход в политику на европейском уровне. Многие в ЕС полагают, что добиться этого будет практически невозможно".

Клод Монике, эксперт Европейского центра стратегической разведки и безопасности, объясняет: "Любое европейское решение должно пройти через Европарламент, а не через национальные парламента, обсуждать проблему будут представители стран с разными взгляды на происходящее и противоборствующие политические группы воспользуются этим для наращивания политического капитала вместо того, чтобы решать проблему прагматическим образом".

Франция и все остальные страны Европы оказались на перепутье. Общая стратегия поможет в борьбе с радикальным исламизмом, но согласование мер пока остается сложной задачей, а самостоятельные решения национальных правительств не получают достаточной поддержки со стороны населения.