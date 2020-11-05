Выборы в США: сторонники кандидатов вышли выяснять отношения на улицы

После голосования и публикации предварительных итогов выборов, не устроивших ни ту, ни другую сторону, начались протесты сторонников и противников обоих кандидатов. Министерство юстиции предупредило, что присутствие вооруженных агентов федеральных служб в центрах подсчета избирательных бюллетеней допустимо, если потребуется расследование возможных нарушений.

Толпы протестующих собирались и в аризонском Финиксе, и в Чикаго.

В крупнейшем городе штата Иллинойс сторонники Джо Байдена требовали от действующего президента США, чтобы тот признал свое поражение на этих выборах.

ТАСС передает, что примерно в то же время полиция Нью-Йорка задерживала участников акции протеста десятками. Те проводили манифестацию в поддержку честного, как говорили сами, подсчета голосов. В итоге начались столкновения с правоохранителями.

Губернатор Орегона распорядилась о введении в Портленд отрядов Национальной гвардии США для наведения порядка на улицах.