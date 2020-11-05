Рекордные показатели Covid-19 в Европе

Рекордные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом наблюдаются в Европе. Так, в Швейцарии число новых случаев увеличилось за последние сутки более чем на 10 000, в Польше — почти на 25 000. Россия по темпам инфицирования занимает четвертое место в мире, на этом фоне Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября режим дистанционного обучения для школьников шестых-одиннадцатых классов.

В Италии с четверга вступает в силу действие режима чрезвычайного положения. Северные итальянские области Ломбардия, Пьемонт, автономная Валле д'Аоста, а также южная Калабрия включены в "красную зону", где сохраняются наиболее высокие риски, связанные с пандемией. въезд и выезд в эти регионы возможен только по уважительной причине. Срок действия нынешнего распоряжения рассчитан до 3 декабря. В стране за минувшие сутки зарегистрировано более 30 000 новых случаев заражения.

На всей территории Республики Кипр с 5 по 30 ноября вводится комендантский час с 11 вечера до 5 утра. До конца месяца численность людей, которые могут собираться вместе дома, ограничивается десятью, включая несовершеннолетних. накануне на Кипре были выявлены 170 новых носителей коронавируса, большинство — на юге острова. До 15 января необходимо носить защитные маски как в помещениях, так и на открытом воздухе.