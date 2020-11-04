Выборы в США: победителя пока нет

Захватывающая ночь подсчёта голосов в США близится к концу, но пока явного лидера выявить не удаётся. Сперва преимущество получил действующий президент — Дональд Трамп заручился поддержкой в целом ряде важных штатов. Однако позже кандидат демократов Джо Байден нагнал и немного обогнал соперника.

Сторонники Трампа говорят, что буквально в воздухе чувствуют его победу:

"Всё хорошо, мы очень рады. Все мы любим Америку, любим Трампа. Он выиграет эти выборы".

Сторонники Джо Байдена, в свою очередь, указывают, что демократ лидирует как по абсолютному числу отданных за него голосов, так и по числу выборщиков.

"Мы не против жёсткого соперничества. Это что-то вроде испытания терпения американцев. Чтобы получить верные результаты, надо подождать".

Кроме острой политической борьбы дополнительное напряжение на этих выборах создает непростая санитарная обстановка, и связанное с ней массовое досрочное голосование. В крупных американских городах владельцы ресторанов и магазинов заколачивают окна из опасений манифестаций и беспорядков.