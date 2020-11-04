Битва республиканцев и демократов за Конгресс

Помимо президента, во вторник американские граждане выбирали и членов Конгресса. По прогнозам, демократы удержат контроль над Палатой представителей. Зато по мере подсчета голосов, их надежды отвоевать места в Сенате тают.

Так, в одном из ключевых штатов - Айове - на новый срок от республиканцев в верхнюю палату переизбралась Джонни Эрнст, опередив Терезу Гринфилд от демпартии.

В четвертый раз сенатское кресло от Южной Каролины займёт Линдси Грэм. Несмотря на то, что его соперник Джейми Харрисон потратил на избирательную кампанию рекордную сумму - 100 миллионов долларов.

Вновь войдет в Конгресс лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Потерпев поражение в Алабаме, демократы выиграли в Колорадо и Аризоне. Но для установления контроля над Сенатом этого недостаточно. В текущем созыве верхней палаты Конгресса 53 места из 100 принадлежат республиканцам. Судя по всему, расклад сил в парламенте сушественно не поменяется. На выборах в нижнюю палату своих оппонентов демократы опережают. Из числа последних - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - переизбралась в 12-м округе конгресса Калифорнии.

Второй срок себе обеспечили Александрия Окасио-Кортес от Нью-Йорка, Ильхан Омар от Миннесоты, Айанна Прессли от Массачусетса и Рашида Тлаиб от Мичигана - члены так называемого "отряда" левых политиков, ярых критиков Дональда Трампа.