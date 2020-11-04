У официальной Москвы нет предпочтительного кандидата в президенты США

Россия не ожидает многого от исхода президентских выборов в США. Четыре года назад многие здесь рассчитывали, что приход к власти Дональда Трампа приведет к улучшению двусторонних отношений, но это лишь подтолкнуло его оппонентов к раскручиванию теории заговора о русском вмешательстве в выборы. Отношения продолжали деградировать.

«Ожидание России [от от обоих кандидатов] – примерно одинаковое, – считает председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. – Трамп будет говорить конструктивно, но делать наоборот. Байден будет говорить и делать деструктивно. Что из этого лучше? Лучше обман и разочарование или чёткое понимание, что Соединённые Штаты являются нашим геостратегическим оппонентом?»

Но, хотя межгосударственные отношения, вероятно, останутся на том же низком уровне при любом хозяине Белого Дома, лично Трамп по-прежнему пользуется в России определенной симпатией.

Первоочередной вопрос, по которому Москва хотела бы договориться с Вашингтоном, это судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающего в феврале 2021 г.