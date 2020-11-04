Теракт в Вене: сбой в работе спецслужб

Обычный двор, ничем не приметный многоквартирный дом австрийской столицы. И опечатанная дверь. За ней жил преступник, устроивший стрельбу в центре Вены в понедельник. Соседи в недоумении - они и подумать не могли, что 20-летний молодой человек способен на такое - совершить теракт, лишить жизни четырёх ни в чем не повинных людей.

"Он был с виду совершенно нормальным парнем, всегда здоровался с нами, когда шел домой. Обычно он сидел там, на берегу. Мы не можем поверить в то, что он мог сделать нечто подобное, мы все в шоке", - говорит мужчина, живущий неподалёку.

"Часто к нему в гости приходили два друга. Они вместе отправлялись в продуктовый магазин. Он был всегда вежлив. Он носил странные брюки. Но ты и подумать не можешь ничего такого", - рассказывает соседка.

Преступник - Куйтим Фейзулай - имел гражданство Австрии и Северной Македонии. Он был ранее судим за попытку присоединиться к ИГИЛ в Сирии и досрочно освобождён в декабре прошлого года.

Стало известно, что задолго до теракта он пытался купить боеприпасы в Словакии. О чём местные спецслужбы проинформировали своих австрийских коллег. Но никих действий ими предпринято не было. Глава МВД Австрии признал, что при передаче данных от ведомства к ведомству произошёл сбой.

Следствие, основываясь на анализе более 20 тысяч видеозаписей с камер наблюдения, полагает, что нападавший действовал в одиночку. Однако по подозрению в участии в террористической организации задержаны 14 человек из ближайшего окружения стрелка. Это, как сообщают австрийские власти, граждане нескольких стран, в том числе - России.