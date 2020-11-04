Что Байден и Трамп Лондону сулят

Во время прошлогоднего визита в Соединённое Королевство Дональда Трампа встречали со всеми почестями. Однако гостю из США были рады далеко не все. Впрочем, Великобритании, в отличие от многих других стран Европы, переизбрание Трампа на второй срок может быть на руку. Ведь известно, что он - сторонник "брексита" и не раз называл Евросоюз "врагом", одобряя политику Бориса Джонсона.

Дональд Трамп, президент США:

"Он - мой друг. Я склонен наблюдать за друзьями с более близкого расстояния. За врагами следят иначе".

Когда главным призом за выход из ЕС обещает стать торговое соглашение с США, неплохо иметь друзей в Белом доме.

Доминик Рааб, глава МИД Великобритании:

"Когда я приезжаю в Вашингтон, я вижу в Конгрессе представителей разных политических сил и уверен, что отношения с ними будут хорошими, что будет заключена отличная сделка. Нами уже достигнут большой прогресс".

Полномочия утверждать торговую сделку также принадлежат Конгрессу США, нижнюю палату которого по-прежнему контролируют демократы. Представители обеих партий имеют прочные связи с Ирландией, особенно Джо Байден, чьи кузены в западном графстве Мейо молились о его победе.

Но до сих пор неразрёшенный вопрос об ирландской границе ставит под угрозу далеко идущие планы Великобритании и Соединённых Штатов. В сентябре Байден предупреждал: "Возвращение жесткой границы неприемлемо <...> Это необходимое условие любой торговой сделки".

Тайг Энрайт, корреспондент Euronews:

"Для Великобритании Дональд Трамп, пусть непостоянный и непредсказуемый, но друг. С Джо Байденом отношений пока нет никаких, разве что есть их не самый удачный старт. Он адепт уже сложившегося миропорядка. И будет восстанавливать мосты с Европой и, вероятно, будет заинтересован в торговой сделке с Евросоюзом так же, если не больше, чем с Великобританией".

Так называемые "особые отношения" имеют огромное значение для обеих стран. Исторически, Великобритания является ближайшим союзником США в Европе. Вашингтон может рассчитывать на Лондон, тогда как поддержка Парижа и Берлина не гарантирована. Об этом знают в Белом доме - и нынешние, и будущие его хозяева.