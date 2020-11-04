Ограбление банка в Милане

Итальянская полиция расследует ограбление банка Crédit Agricole на площади Пьяцца Асколи в Милане. Четверо вооружённых налётчиков проникли в здание во вторник утром: двое через главный вход, а двое - через подвал. Банк только что открылся, и в помещении находились лишь директор и двое сотрудников.

"Мы обнаружили в банковском хранилище дыру, через которую проходила канализация, - рассказал один из полицейских. - Мы зашли в туннель, который использовали грабители. Его высота - 1,2 м, а ширина - 80 см".

Полиция была на месте всего через 10 минут после нападения, но преступникам удалось скрыться. Они распылили содержимое огнетушителей и сбежали: по одним данным, через вырытый ими лаз, по другим - через канализационный люк.