Во Франции запрещена группировка "Серые волки"

Во Франции официально запрещено турецкое радикальное движение "Серые волки". Его членам приписывают устроение уличных беспорядков с применением насилия в пригороде Лиона, в Дижоне и в городе Вьенн в конце октября.

Огласив решение о роспуске, МВД страны опубликовало постановление. В нём говорится о том, что на территории Франции организацией было развёрнуто несколько тренировочных лагерей для подготовки акций устрашения арамянской и курдской диаспор.

Военизированное объединение "Серые волки" считается близким к ультраправой Партии националистического движения Турции, которая, в свою очередь, поддерживает турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Габриэль Атталь, пресс-секретарь правительства Франции:

"Это агрессивная группировка, известная применением оружия против сил правопорядка, своими призывами к ненависти и насилию, в особенности в отношении армян. Мы обнаружили следы этой группировки - позорные надписи на Мемориальном комплексе в память о жертвах геноцида армян в Десин".

Решение о роспуске было принято на фоне резкого обострения отношений Парижа и Анкары из-за спора о публикации карикатур в журнале Charlie Hebdo, а также высказываний Эммануэля Макрона об исламе, которые осудили лично Реджеп Тайип Эрдоган.