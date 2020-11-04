Бельгия: темпы заражения снижаются

В Бельгии впервые за месяц объявили о снижении темпов прироста заражений COVID-19. По словам специалистов, если тенденция сохранится, страна сможет избежать кризиса в здравоохранении, не допустив острой нехватки коек в больницах. Сейчас пациентов в медучреждениях уже больше, чем на пике весенней волны.

Ив ван Лэтем, представитель кризисного центра:

"Мы уже отметили позитивные аспекты в динамике цифр, и к счастью эти позитивные тенденции подтверждаются. Темпы заражения стабилизируются, число обращений в больницы растёт, но более низкими темпами".

Бельгия — на четвёртом месте в мире по уровню заражений на душу населения: более 1700 случаев на каждые 100 тысяч. Власти предпринимают жёсткие меры. Как и в соседней Франции, в Бельгии с понедельника прекращена работа баров и ресторанов, а магазины закрываются в 8 вечера. Полиция патрулирует улицы, выискивая нарушителей порядка.